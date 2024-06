Atti di violenza nel CAS di Carovigno. La condanna della Comunità africana

La Comunità Africana Brindisi e Provincia condanna duramente gli atti di violenza e razzismo, perpetrati negli ultimi due mesi ai danni di alcuni ospiti del CAS Green Garden ( Carovigno -Br). Ben 15 ragazzi, richiedenti asilo, sono stati vittime di ripetute aggressioni al rientro dal lavoro. Alcuni di loro oltre a essere stati costretti a far ricorso alle cure sanitarie hanno ricevuto 30 giorni di prognosi, per i danni ricevuti in seguito alle percosse subite anche attraverso l’ utilizzo di alcuni bastoni. Abbiamo ritenuto fondamentale sostenere e accompagnare i ragazzi nella scelta della denuncia; ciò è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità e collaborazione dei Responsabili ed Operatori del CAS che si sono resi disponibili ad accompagnare le vittime in Caserma a Carovigno. Un altro ringraziamento va al Comandante della Stazione dei Carabinieri che si è impegnato personalmente e ha messo a disposizione la sua professionalità e competenza. Ci auguriamo che le sinergie messe in campo oggi siano un altro passo affinché i comportamenti dettati dall’ odio razziale vengano puniti ma soprattutto vengano bloccati ed eliminati.

Presidente della Comunità Africana Drissa kone