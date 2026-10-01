Atti persecutori e molestie ai danni della vicina di casa. I Carabinieri eseguono una misura cautelare nei confronti di un 53enne

Atti persecutori e molestie ai danni della vicina di casa. I Carabinieri eseguono una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 53enne.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 53enne residente a Latiano, di fatto domiciliato a Torre Santa Susanna, L’uomo è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori (c.d. stalking) per aver posto in essere, nel periodo tra ottobre 2024 e settembre 2026, minacce, ingiurie e pedinamenti, culminati in un episodio di aggressione, nei confronti della vicina di casa, di cui si era infatuato e da cui aveva ricevuto il rifiuto all’avvio di una relazione sentimentale. Le indagini, scaturite dalle querele e dalle integrazioni rese dalla persona offesa, hanno portato alla luce una complessa e prolungata serie di condotte persecutorie, intensificatesi nel corso del 2026. Le reiterate condotte persecutorie hanno ingenerato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia e di paura, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, rinunciando persino all’attività lavorativa pur di evitare contatti con l’indagato. In accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, il GIP ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale rischio di reiterazione dei reati. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

La vicenda ripropone con forza la centralità della denuncia: un atto fondamentale per interrompere dinamiche di persecuzione e sopraffazione che non vanno mai subite né confinate in un falso riserbo domestico. Segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine consente di tutelare l’incolumità delle vittime e di attivare senza indugio la rete pubblica di protezione.

Per situazioni di emergenza è sempre attivo il 112, oltre al numero gratuito antiviolenza e stalking 1522 (operativo 24 ore su 24).