Atti vandalici al Cag del Paradiso. Il rammarico dell’Assessore Saponaro

Con grande rammarico segnalo i continui e ripetuti atti di vandalismo che colpiscono il Cag del Paradiso, Centro di Eccellenza del Progetto DesteeNazione dove la nostra Città è stata la prima nel panorama Nazionale a intercettare la linea di Finanziamento e realizzare la Struttura con relative attività sportive con un campo di calcetto, basket e Pallavolo, che vedono il coinvolgimento di tanti giovani che vogliono cogliere le opportunità messe in campo con le tante attività che vengono svolte.

La soddisfazione e l’ orgoglio di ciò che abbiamo voluto realizzare viene mortificato, umiliato dai molteplici atti vandalici che recano danni strutturali ma soprattutto tolgono spazi di coinvolgimento e socializzazione ai tanti ragazzi che frequentano il Cag.

Si contestano gli Amministratori della città spesso, nulla si può fare dinanzi a tanta negavita’ e disamore per per la propria città, emerge con forza un povertà educativa e culturale che segnano la vita del territorio, una mancanza di senso di appartenenza e di rispetto per il bene pubblico che è ormai costante e cosi presente che non va sottovalutato.

Non ci fermeremo nella nostra opera di presenza e servizio, di attenzione per le fasce di popolazione più deboli, ma per essere incisivi è indispensabile l’ aiuto delle Famiglie che sono il primo approdo educativo e di rispetto.

Assessore Servizi Sociali

Ercole Saponaro