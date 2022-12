ATTI VANDALICI CONTRO MANIFESTI DI FRATELLI D’ITALIA – UNA NOTA DI CAROLI

Di seguito, una nota del consigliere di Fratelli di Italia, Luigi Caroli sugli atti vandalici registrati a Brindisi contro manifesti FdI: “La campagna di odio contro Giorgia Meloni e il nuovo Governo fa registrare quotidianamente atti di violenza tanto vigliacchi quanto puerili. E’ il caso dei manifesti di Fratelli d’Italia strappati due volte nel giro di 48 ore a Brindisi. Ennesima dimostrazione di come, purtroppo ormai, i seminatori di veleni di alcune fazioni (che hanno ininterrottamente governato il Paese nell’ultimo decennio senza risollevarlo ma drogandolo a suon di bonus e spesa pubblica) trovino terreno fertile in soggetti evidentemente frustrati. Fa specie rilevare cotanto livore, di cui non vi sono tracce rimarchevoli nell’ultimo decennio nel nostro Paese. Di tutta evidenza, quindi, che quando è il centrodestra a governare si è contro a prescindere, per principio. Quando (mal)governano altri, invece, va tutto bene e magari viviamo nell’Eldorado senza accorgercene. Ai dirigenti e ai militanti di Fratelli d’Italia di Brindisi esprimo tutta la mia solidarietà e li esorto a proseguire nel loro costante impegno politico a favore della Comunità.”