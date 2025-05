Atti vandalici – riunione di coordinamento delle forze di polizia

A seguito dei recenti atti incendiari perpetrati nel Comune capoluogo che hanno interessato alcune autovetture e un’isola ecologica nonché degli episodi di vandalismo a danno degli autobus della STP, il Prefetto Luigi Carnevale ha presieduto nel pomeriggio odierno una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia per fare un focus sulla sicurezza.

Hanno partecipato il Vice Questore Vicario, Eugenio Ferraro, nonché i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Leonardo Acquaro ed Emilio Fiora.

Nel corso dell’incontro, dopo aver esaminato la tipologia e le modalità con cui sono state commesse le azioni criminose, il Prefetto ha disposto una immediata intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo del territorio con servizi congiunti delle Forze di Polizia e improntati alla massima visibilità sulla scia di quanto già fatto finora con risultati proficui in tutta la provincia.

Sul medesimo argomento il Prefetto ha stamane tenuto anche un colloquio il Procuratore Reggente presso il Tribunale di Brindisi Antonio Negro – impossibilitato ad intervenire all’incontro del pomeriggio – con il quale ha scambiato alcune riflessioni e osservazioni al fine di arricchire il quadro informativo su cui poter operare, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza.

Il Prefetto ha, inoltre, sentito sulle vicende in parola anche il Sindaco Giuseppe Marchionna al quale ha assicurato la massima attenzione e l’immediato rafforzamento delle iniziative sopra citate volte ad elevare gli standard di sicurezza e a garantire una incisiva presenza delle Forze di Polizia nelle aree a maggiore criticità al fine di rafforzare anche la sicurezza percepita.

Il Prefetto, infine, ha interloquito con il Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, On. Mauro D’Attis, al quale ha garantito che verrà adottata ogni utile iniziativa per scongiurare qualunque tentativo di rialzare la cresta da parte della criminalità organizzata sia nel capoluogo che in tutta la provincia.