Atti vandalici sugli autobus Stp. Una nota della Faisa-Cisal

La FAISA-CISAL comunica che in data odierna si è svolto, presso la Prefettura di Brindisi, l’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Aprea, del Questore e delle massime rappresentanze delle Forze dell’Ordine, avente ad oggetto il grave fenomeno degli atti vandalici ai danni dei mezzi della STP Brindisi.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la piena attenzione delle Istituzioni sul tema della sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale.

Le Autorità presenti hanno assicurato che l’attività di controllo e prevenzione già avviata prosegue in maniera costante e mirata, con un rafforzamento delle azioni nelle aree maggiormente interessate dagli episodi vandalici.

È stato inoltre evidenziato come sia fondamentale la collaborazione attiva dei lavoratori, invitati a denunciare tempestivamente ogni atto vandalico o comportamento illecito, al fine di consentire alle Forze dell’Ordine di tracciare con precisione i casi e intervenire con maggiore efficacia per arginare e ridurre un fenomeno che danneggia i lavoratori, l’utenza e il patrimonio aziendale.

La FAISA-CISAL esprime apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalle Istituzioni e rivolge un ringraziamento alla STP Brindisi per la celerità con cui è intervenuta, mettendo in campo personale dedicato ai controlli a bordo dei mezzi, quale ulteriore misura a tutela della sicurezza del servizio, dei dipendenti e dei cittadini.

La sicurezza dei lavoratori resta una priorità assoluta e non più rinviabile.

La FAISA-CISAL continuerà a monitorare con determinazione l’evolversi della situazione, chiedendo azioni concrete e strutturali per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure.

FAISA-CISAL

Il Segretario Provinciale

Massimiliano Fiorino