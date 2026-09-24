Attilio Romita entra nella squadra di Telerama! Coordinerà la redazione di Bari

Attilio Romita entra nella squadra di TeleRama, con il compito di coordinare la redazione di Bari.

Giornalista di lunga esperienza, volto noto dell’informazione televisiva italiana e professionista profondamente legato alla Puglia, Romita metterà il proprio bagaglio professionale al servizio di una redazione chiamata a raccontare ogni giorno il territorio.

Romita ha iniziato proprio a Bari il suo percorso giornalistico, passando dalla radio e dalle televisioni locali prima di approdare alla Rai, è stato caporedattore del Tg3 Puglia, ed ha ricoperto negli anni importanti incarichi nelle redazioni del Tg2 e del Tg1.

L’ingresso di Romita si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento di TeleRama, realtà editoriale fondata e guidata da Paolo Pagliaro, che negli anni ha progressivamente ampliato la propria presenza sul territorio pugliese e lucano.

«L’arrivo di Attilio Romita rappresenta per TeleRama un investimento importante sulla qualità e sull’autorevolezza dell’informazione – dichiara Paolo Pagliaro –. Attilio è un professionista che conosce profondamente il mestiere, conosce Bari e la Puglia e porta con sé un’esperienza costruita in decenni di giornalismo. Affidargli il coordinamento della redazione di Bari significa rafforzare il nostro progetto editoriale e continuare a investire sulle persone e sulle competenze. Vogliamo una redazione sempre più presente sul territorio, capace di raccontarlo con attenzione, rigore e spirito critico».

«Torno a misurarmi con una realtà editoriale che ha scelto di investire con convinzione sul territorio – afferma Attilio Romita –. Bari è una città che conosco bene e alla quale sono professionalmente e umanamente legato. Lavorare al fianco di una redazione significa innanzitutto ascoltare, confrontarsi e costruire insieme un modo di fare informazione che sappia essere tempestivo, autorevole e vicino alle persone. Accolgo questa nuova esperienza con entusiasmo e con la curiosità che, a mio avviso, deve accompagnare sempre il lavoro di un giornalista». Il coordinamento della redazione di Bari affidato a Romita rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza di TeleRama nel capoluogo pugliese e nel progetto di sviluppo di un’informazione sempre più attenta ai territori e alle comunità che li vivono