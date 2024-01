Attiva Brindisi: “Uniti contro l’arroganza di Edison”

ATTIVA BRINDISI scenderà ancora una volta in piazza a difesa del porto di Brindisi

dall’insediamento del deposito GNL EDISON, aderendo alle due manifestazioni indette

entrambe per il prossimo 20 gennaio in Piazza Vittoria a Brindisi alle ore 10:00 da CGIL e

associazioni ed alle ore 17:00 dal COMITATO LIBERI CITTADINI e associazioni.

La arroganza con cui EDISON – non curante delle ben note criticità e delle gravi questioni

di illegittimità ancora da risolvere in ordine al progetto (mancata valutazione degli effetti

cumulativi, mancata assoggettazione a VIA, interferenze con il raccordo ferroviario, ecc…)

– ha comunicato l’inizio lavori può e deve trovare un muro nell’orgoglio della nostra

cittadinanza.

Se EDISON continua a mostrarsi sorda alla voce dei cittadini e dell’intero Consiglio

Comunale occorre urlare ancora più forte il nostro NO all’ennesimo scempio, affinchè

l’”interesse nazionale” per Brindisi non si risvegli solo quando si impongono insediamenti

“scomodi” e ad alto rischio di incidente rilevante, ma anche e soprattutto quando si parla

di crescita, economia, emergenza occupazionale, infrastrutture e trasporti, in relazione ai

quali la nostra città ha tutti i requisiti per conquistare un ruolo da protagonista nelle reti di

connessione transeuropee.

A tal fine, convinti che di fronte alla tracotanza del nostro avversario sia fondamentale

mostrare coesione, decisione e amore per la città e che ogni singola occasione di incontro e

di confronto sia di vitale importanza per vincere una battaglia storica per il nostro

territorio, invitiamo tutti i cittadini a scendere ancora al nostro fianco in Piazza Vittoria il

prossimo 20 gennaio 2024 alle ore 10:00 e alle ore 17:00.

Consigliere Comunale

“ATTIVA BRINDISI”

Diego Rachiero