Attivato uno sportello bancomat a Savelletri

La Banca Intesa ha risposto all’avviso pubblico per la concessione di una porzione dell’immobile facente parte del patrimonio indisponibile per finalità istituzionale del Comune di Fasano ubicato in via Durazzo angolo via Spalato a Savelletri, aggiudicandosi la possibilità di installare un Bancomat ATM.

«Finalmente – dice il sindaco Francesco Zaccaria – anche Savelletri è stata dotata di uno sportello Bancomat, grazie all’avviso pubblico che metteva a disposizione per 6 anni parte dell’immobile di proprietà comunale. Ringrazio Banca Intesa per aver scelto di investire ancora una volta nella nostra città fornendo Savelletri di un servizio fondamentale per residenti e turisti».

«Con l’installazione di questo bancomat – dice l’assessore al Patrimonio e Rapporti con le frazioni Luana Amati -abbiamo dato seguito ad una richiesta antica proveniente dalla marina di Savelletri e che si faceva ancora più impellente nei mesi estivi. Sono, pertanto, grata unitamente all’amministrazione ed a tutti gli utenti a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato per questa frazione e fra gli altri ed in modo particolare alla Banca Intesa che ha aderito al nostro bando così come all’ufficio Patrimonio per aver seguito in maniera puntuale la questione. Con l’insediamento di questa struttura, operativa già prima di ferragosto per taluni servizi ed ora completamente funzionante, portiamo a termine con soddisfazione il recupero dell’immobile situato a Savelletri in via Durazzo angolo via Spalato e che negli anni era stato tenuto chiuso e vandalizzato. Infatti, attualmente, l’edificio comunale è divenuto pienamente funzionante sia come sede distaccata della Polizia Locale, così come previsto negli atti, limitatamente ai mesi estivi, sia come punto Bancomat ATM».