Attivi gli ambulatori di prossimità Pnes sul territorio provinciale

I CONTATTI PER IL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Prende il via un nuovo servizio pensato per sostenere i cittadini che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale, con l’obiettivo di contrastare la povertà sanitaria e garantire l’accesso alle cure.Gli Ambulatori di Prossimità sono operativi presso i Distretti Socio-Sanitari della ASL Brindisi e mettono a disposizione gratuitamente:• Visite specialistiche• Occhiali da vista• Protesi dentarie• FarmaciPer usufruire delle prestazioni è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune, che effettueranno una valutazione del bisogno e attiveranno la procedura di accesso in collaborazione con la ASL.Il progetto rientra nel programma Coesione Italia 21-27, cofinanziato dall’Unione Europea, con il coinvolgimento di ASL Brindisi, PugliaSalute e INMP.Per informazioni e orientamento è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni ai seguenti recapiti telefonici 0831955404 oppure 0831955423.Un’iniziativa concreta per garantire il diritto alla salute e offrire un supporto reale alle persone più fragili della nostra comunità.