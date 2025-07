“Attività storiche e di tradizione” – A San Pietro iniziativa di Confesercenti

Nell’ambito del tour a carattere provinciale che Confesercenti Brindisi sta attuando da

qualche anno per la promozione del marchio “Attività Storiche e di Tradizione di Puglia”, nel

pomeriggio di ieri è stato brillantemente organizzato presso la sala consiliare del comune di San

Pietro Vernotico un convegno, dedicato a commercianti ed esercenti locali, sulle opportunità

offerte dall’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Attività storiche e di Tradizione, così come

previsto dalla Legge Regionale 30/2021. Un incontro molto partecipato a giudicare dai tantissimi

commercianti ed esercenti presenti, che si sono dimostrati molto interessati al tipo di iniziativa

proposta e alla documentazione da produrre per ufficializzare le candidature ad “Attività storiche”.

L’obiettivo era quello di dare la giusta informazione sulle modalità operative per presentare

le proposte di riconoscimento di “Attività Storica e di Tradizione della Puglia” e di ribadire

l’importanza che questo riconoscimento ha in termini di prestigio e identità, sia per le aziende

commerciali (negozi, botteghe e locali storici, luoghi della piccola imprenditoria fortemente legati

alle comunità) che per il territorio in cui esse operano.

E’intervenuta Maria Lucia Argentieri, sindaco di san Pietro Vernotico, che ha apprezzato

la circostanza di aver coinvolto anche San Pietro Vernotico in questa iniziativa di Confesercenti

protesa allo sviluppo delle attività commerciali del paese, partendo dalla storia e dalle tradizioni

locali. Il Comune implementerà lo sportello comunale delle Attività produttive, che diverrà punto

di riferimento di tutti i commercianti ed esercenti. Presente all’evento anche l’assessore alle

Attività produttive, Piero Solazzo.

Confesercenti Brindisi era presente con i massimi rappresentanti istituzionali a livello

provinciale, il presidente Michele Piccirillo, che ha introdotto l’argomento e portato i saluti di tutta

l’Associazione, il direttore Antonio D’Amore, che ha introdotto la parte operativa dell’iniziativa,

e la coordinatrice di Impresa Donna, Divina Greco.

La parte tecnico-documentale è stata predisposta e relazionata dalla dott.ssa Monia

Carlucci, del CAT Confesercenti Brindisi, che ha illustrato dettagliatamente sia sui requisiti per

ottenere il riconoscimento ed entrare nell’elenco regionale delle Attività storiche, che sulla

documentazione da produrre e sulle modalità di partecipazione. A tal proposito, presso la sede di

Confesercenti di Brindisi (via Rubini 12), è attivo lo Sportello informativo in materia di “Attività

storiche e di tradizione della Puglia”. Tale sportello opera gratuitamente in favore di tutte le

imprese interessate per informare, sensibilizzare e promuovere i contenuti della L.R. 30/2021,

nonché accompagnare le imprese nell’iter per ottenere il riconoscimento.