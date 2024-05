Attività storiche – iniziativa di Confesercenti a Cisternino

Continua la campagna di promozione del marchio Attività Storiche della Confesercenti di Brindisi.

Questa volta, grazie alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione comunale di Cisternino, la

presentazione del Bando per entrare nell’Elenco Regionale delle Attività Storiche della Regione Puglia si

terrà nella bellissima cornice offerta da uno dei Borghi più Belli d’Italia, abitato da una realtà commerciale

ed artigianale densa di passato, tradizione e cultura.

Richiedere l’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Attività Storiche della Regione Puglia, istituito con

la Legge Regionale n. 30/2021, è un’opportunità che la Confesercenti Provinciale di Brindisi continua a

divulgare nei vari comuni del territorio nella ferma convinzione che valorizzare gli aspetti storici e tradizionali

delle attività di vicinato, costituisca un passo fondamentale per la loro tutela.

Per diventare ATTIVITÁ STORICA, la legge prevede un requisito minimo consistente nell’aver

compiuto almeno trenta anni di attività senza interruzione di continuità dell’insegna, simbolo della

riconoscibilità verso la clientela. Possono inoltrare l’istanza di riconoscimento i negozi, le botteghe e i locali

di somministrazione.

Confesercenti incontrerà tutti gli imprenditori interessati, lunedì 13 maggio alle ore 15:00, presso

la Sala Consiliare del Municipio di Cisternino, il meeting informerà gli operatori dell’area commerciale

cistranese sui requisiti e sulle modalità di ottenimento del riconoscimento di Attività Storica, nonché sui

vantaggi del distinguersi mediante l’uso di un marchio identificativo, testimone di storicità.

Saranno presenti il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, l’assessore alle Attività Produttive, Roberto

Pinto e il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, insieme ad un componente del

CAT Confesercenti di Brindisi, centro di assistenza tecnica autorizzato dalla Regione Puglia ad offrire supporto

gratuito agli operatori interessati, possessori dei requisiti richiesti, per l’inoltro delle istanze di

riconoscimento all’Ente regionale.