Attivo della Uil sul Petrolchimico

Questa mattina – lunedì 10 febbraio – la UIL di Brindisi ha accolto nella propria Sede di Corso Umberto un Attivo degli RSU/RSA del Polo Petrolchimico per ribadire con forza ed a viva voce che nessun posto di lavoro, diretto o dell’indotto, può essere messo a rischio da qualsivoglia scelta aziendale o di opportunità.

La piena occupazione deve essere per tutti i lavoratori, diretti e dell’indotto, un diritto dovuto, non una concessione elemosinata al potente di turno.

L’Attivo di oggi è la naturale prosecuzione del lavoro portato avanti ogni giorno «fisicamente e sul posto» dal Sindacato. Un impegno ancora più decisivo in momenti delicati in cui occorre mettere assieme la presenza fisica accanto ai lavoratori e quella sui Tavoli e negli Uffici competenti, lì dove si assumono decisioni e direzioni e si decidono i destini dei lavoratori.

Consapevoli che la difesa del lavoro, in modo particolare in vertenze complicate come questa, non appartiene e non può appartenere in modo esclusivo ad una sola sigla sindacale, e motivati ad unire le forze per la difesa di ogni singolo posto di lavoro diretto e dell’indotto, l’Attivo ha auspicato un confronto con i colleghi di CGIL e CISL per condividere e mettere a sistema le strategie future.