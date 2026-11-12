Atto vandalico al PalaMalagoli, Quarta: “Assordante e inaccettabile il silenzio dell’Amministrazione comunale. Non ci si può rassegnare all’escalation di violenza e degrado”

Atto vandalico al PalaMalagoli, Roberto Quarta: «Assordante e inaccettabile il silenzio dell’Amministrazione comunale. Non ci si può rassegnare all’escalation di violenza e degrado»

Brindisi, 12 novembre 2026 – «Quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì al PalaMalagoli è un episodio di una gravità inaudita che colpisce al cuore lo sport brindisino, le società, gli atleti e l’immagine stessa della nostra città. Ancora più grave e sconcertante, però, è il silenzio assoluto e assordante dell’Amministrazione comunale di fronte a un atto così vile».

Così Roberto Quarta, Consigliere Comunale di Brindisi, interviene in merito al raid vandalico che ha reso inagibile il parquet dell’impianto di contrada Masseriola, allagato attraverso lo svuotamento degli idranti, mettendo a serio rischio non solo la regolare attività delle squadre locali ma anche un appuntamento di rilievo internazionale come la Mediterranean Cup U23 European Circuit di scherma, in programma il prossimo 21 novembre.

«Siamo arrivati al paradosso – prosegue Quarta – in cui di fronte a un danno ingente inferto a un bene pubblico e all’intera comunità sportiva, dai palazzi istituzionali non giunge nemmeno una parola formale di condanna. Tra auto incendiate, atti intimidatori ed episodi di violenza che si susseguono con preoccupante frequenza, sembra quasi che ci si stia lentamente abituando, orientandoci verso una pericolosa “normalità” di questi accadimenti».

«Al netto del doveroso e silenzioso lavoro degli organi inquirenti, della Digos e della polizia giudiziaria, ai quali va la piena fiducia affinché si faccia luce sulla matrice e sugli autori di questo gesto volontario – conclude il Consigliere Comunale – la politica e chi governa la città hanno il dovere morale e istituzionale di battere un colpo. L’Amministrazione non può rifugiarsi nell’immobilismo comunicativo: deve assumere immediatamente una posizione netta, condannare con fermezza l’accaduto e trasmettere ai cittadini segnali tangibili di presenza, attenzione e reazione. Il silenzio, oggi, equivale a una resa che Brindisi non può permettersi».



Consigliere Comunale Roberto Quarta

Città di Brindisi