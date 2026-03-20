Atto vandalico scuola elementare di Bozzano – La condanna dell’Assessore Vantaggiato

Apprendiamo con dispiacere dell’atto vandalico verificatosi oggi pomeriggio presso la scuola elementare del rione Bozzano. Si tratta di un gesto incosciente che avrebbe potuto mettere a rischio la salute e la sicurezza dei nostri ragazzi, soprattutto considerando che in quegli orari si stava svolgendo un’attività sportiva all’interno della struttura.

Fortunatamente non si sono verificati incidenti, ma ribadiamo che simili comportamenti sono inaccettabili. Esprimiamo piena solidarietà alla dirigente scolastica e a tutto il personale della scuola, e ci impegniamo a intervenire tempestivamente per garantire maggiore sicurezza e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Invitiamo tutta la comunità a collaborare affinché le nostre scuole restino spazi sicuri e protetti per i bambini e le bambine.

Lucia vantaggiato

Assessore pubblica istruzione