ATTREZZATURE BALNEARI SEQUESTRATE DONATE DALLA GUARDIA COSTIERA A DUE ENTI CARITATEVOLI

Nei giorni scorsi un consistente numero di attrezzature balneari , ombrelloni, lettini e sdraio sono stati donati dalla Capitaneria di Porto di Brindisi a due Comunità che si occupano della cura e rieducazione di minori ed anziani . I beni donati , provengono da lle attività di vigilanza sul demani o marittimo che ha portato a vari sequestri eseguiti dai militari della Guardia Costiera nel corso dell’estate del 2021, nei confronti di varie strutture Balneari che occupavano abusivamente anche tratti di spiaggia pubblica lungo il litorale della provincia di Brindisi . Le attività di controllo , espletat e dai militari della Guardia Costiera in ambito demaniale , aveva no l’obiettivo di garantire la corretta fruizione delle spiagge libere e del demanio mar ittimo , al fine di scongiurare ogni forma di abusiva occupazione in da nno della collettività. Successivamente alla convalida dei sequestri delle suddette attrezzature balneari , il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi , dispon eva la co nfisca del le attrezzature oggetto della abusiva occupazione, autorizzandone inoltre la donazione alla Co munità Educativa R esidenziale “Sacro Cuore” e all’A.S.P. “Terra di Brindisi”, enti che operano nell’ambito dei servizi sociali per minori ed a nziani nel comune di Fasano (BR). La donazione ha rappresentato un autentico esempio di solidarietà e vicinanza delle pubbliche istituzioni nei confronti d i minori, anziani e persone affette da disabilità.