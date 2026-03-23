Audizione – internalizzazione servizio di pulizia, di sanificazione e altri servizi per gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale, Asl Brindisi



Le categorie FP Cgil e Filcams Cgil, oggi sono state audite in terza Commissione consiliare della

Regione Puglia per chiedere ancora una volta che il servizio di pulimento e sanificazione che ASL

BR ha, tutt’oggi, esternalizzato ad un operatore economico privato (R.T.I. Colser e Meridionali

Servizi) a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, venga internalizzato.

Le categorie interessate della Cgil hanno ribadito alla presenza dell’Assessore Pentassuglia, che

l’unica provincia ad essere esclusa dall’internalizzazione del servizio è solo quella brindisina, visto

che nelle altre provincie tale servizio viene espletato dalle SanitaService, partecipata con unico

socio le ASL.

Si è voluto porre l’accento su un punto: lavoratori e lavoratrici che nel territorio regionale svolgono

stesso lavoro, stesse mansioni, a parità d’orario, nelle Asl devono avere lo stesso trattamento

economico e normativo ed essere dipendenti di Sanitaservice ASL Brindisi.

Un servizio di qualità ed efficiente deve garantire infine economie sostenibili e l’internalizzazione è

il processo più rispondente a questi standard, per tale motivo si è evidenziato quanto i profitti

derivanti dall’affidamento ai privati debbano essere utilizzati come aumento contrattuale alle

lavoratrici e ai lavoratori per un servizio pubblico di qualità alla pari della loro professionalità.

In continuità con quanto già sostenuto nelle precedenti riunioni, la FP Cgil e la Filcams Cgil

auspicano che l’impegno assunto dall’Assessore Pentassuglia possa dare positive e celeri risposte a

chi, pur con un contratto diverso da quello di colleghi di provincie limitrofe, ogni giorno porta

avanti un servizio essenziale e così delicato e non può più aspettare per ottenere quanto dovuto.

Alla luce delle diverse riunioni che si sono susseguite nelle Commissioni Consiliari Regionali non

serve più discutere di metodi o tempi futuri; è necessario chiudere definitivamente questa vicenda

con la Regione Puglia e la ASL Brindisi, disponendo il rientro immediato di tutta la platea dei

lavoratori nel perimetro della partecipata pubblica per sanare un’ingiustizia che non può più

attendere. In difetto, la Fp e la Filcams porranno in essere ogni utile iniziativa tesa al

raggiungimento delle legittime aspettative dei lavoratori interessati ad oggi discriminati rispetto ai

loro colleghi in servizio presso le altre ASL pugliesi.

Segr Gen FP Cgil Brindisi Segr Generale Filcams Cgil Br

Luciano Quarta Claudia Nigro