Audizione per la candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura. Ci sarà un collegamento in diretta

L’Associazione Culturale Yehajasi Brindisi APS (Ex convento di Santa Chiara) è lieta di invitare tutta la cittadinanza e gli organi di stampa alla proiezione in diretta delle audizioni ufficiali per la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027.



Le audizioni delle dieci città finaliste si svolgeranno il 25 e 26 febbraio 2025 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Brindisi presenterà il proprio dossier di candidatura il 25 febbraio 2025 alle ore 11:30, con la partecipazione del Sindaco di Brindisi e di una delegazione ufficiale, composta da rappresentanti istituzionali, esperti del settore culturale e figure chiave del progetto.

Durante l’audizione interverranno:

Chris Torch , Direttore della candidatura

, Direttore della candidatura Carmelo Grassi , Direttore artistico

, Direttore artistico Roberto Romeo, Responsabile comunicazione dossier

Responsabile comunicazione dossier Davide Di Muri , Coordinatore del progetto Case di Quartiere di Brindisi

, Coordinatore del progetto Case di Quartiere di Brindisi Diego Caianiello , Sindaco dei Ragazzi di Brindisi

, Sindaco dei Ragazzi di Brindisi Maria D’Aprile , Responsabile rapporti con le istituzioni dell’ONU

, Responsabile rapporti con le istituzioni dell’ONU Katiuscia Di Rocco , Direttrice della Biblioteca Arcivescovile De Leo di Brindisi

, Direttrice della Biblioteca Arcivescovile De Leo di Brindisi Giulia Vecchio, Attrice

Oltre ai relatori, sarà presente a Roma una delegazione più ampia a supporto della candidatura, testimoniando il forte coinvolgimento della città e del territorio nel percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Per permettere a tutta la comunità di vivere questo momento cruciale e sostenere la candidatura della città, trasmetteremo in diretta l’audizione presso l’Ex Convento di Santa Chiara, situato in via Santa Chiara, 6 – Brindisi, nel cuore del centro storico.



Dettagli dell’evento:

📅 Data: Martedì 25 febbraio 2025

⏰ Orario: Dalle ore 10:30

📍 Luogo: Ex Convento di Santa Chiara, *via Santa Chiara, 6 – Brindisi*

🎟️ Ingresso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti



Un momento decisivo per Brindisi

L’iniziativa offrirà a cittadini, associazioni, operatori culturali e istituzioni locali la possibilità di seguire in tempo reale l’audizione della nostra città e di partecipare attivamente a questo percorso collettivo.