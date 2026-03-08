Auguri a tutte le Donne da parte delle Associazioni ANCOS Citta’ di Brindisi, Connessioni del Mediterraneo APS e AICE Contro l’Epilessia di Brindisi

AUGURI a tutte le Donne. Da parte delle Associazioni

ANCOS Citta’ di Brindisi, Connessioni del Mediterraneo APS e AICE Contri l’Epilessia Sez. Territoriale di Brindisi.

Per noi la vita è una grande famiglia, può cambiare il nome delle situazioni di sofferenza, possono cambiare le realtà in cui si esprime, ma la solidarietà e la vicinanza è uguale per tutti nello stesso identico modo. Oggi festa della donna abbiamo voluto festeggiare nel modo che ci è più congeniale, la nostra presenza per omaggiare le donne ricoverate nei reparti di oncologia e neurologia e le donne che vi lavorano prendendosi cura dell’ altro anche la domenica, perché non si smette di essere donne nemmeno con una malattia.

Un grazie all’Amministrazione Comunale di Brindisi che ha dato il patrocinio non oneroso all’iniziativa anche per il 2026, grazie per l’ accoglienza ogni anno da parte dei reparti di oncologia e neurologia dell’ ospedale Perrino di Brindisi, ma un grazie particolare all’ Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi , Lucia Vantaggiato per la sua presenza e la sua sensibilità affianco alle cause che riguardano le persone più fragili.