AUMENTANO LE TARIFFE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO

Nuove Tariffe Regione Puglia – Servizi di Trasporto Pubblico Locale

La Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n°553 del 20/04/2022 ha predisposto le nuove tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale urbani ed extraurbani che entreranno in vigore a partire dal 1° giugno 2022.

STP Brindisi informa che tenuto conto del difficile momento attraversato per la emergenza sanitaria e con l’intento di rilanciare l’uso del trasporto pubblico, come già fatto in passato, ha scelto di adottare le tariffe minime di biglietti ed abbonamenti, sia dei servizi urbani di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana sia dei servizi extraurbani.

Si rammenta che si accede ai servizi di trasporto muniti di idoneo titolo di viaggio, acquistandolo preventivamente presso le rivendite autorizzate o utilizzando la App MyCicero e la piattaforma ITINERIS.

Tutte le informazioni sulle tariffe, sugli orari e sui percorsi sono disponibili sul sito web stpbrindisi.it e presso il PuntoSTP sito in via Cappellini a Brindisi.