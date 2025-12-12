Aumento raccolta differenziata – Via libera alla realizzazione di mini isole ecologiche presidiate. Ass. Antonucci: “Un altro passo in avanti per raggiungere l’obiettivo”

La Giunta Comunale di Brindisi ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, una delibera per la realizzazione di due mini isole ecologiche presidiate da personale della società Teknoservice.

Le stesse avranno una dimensione di cinque metri per sedici e saranno costituite da una recinzione perimetrale in elementi modulari in lamiera stirata, con una altezza di 2,25 m etri idonea a garantire una adeguata schermatura visiva dell’area destinata alla raccolta differenziata. All’interno verrà collocato un box prefabbricato destinato all’operatore incaricato a presidiare la struttura. Il tutto, in aggiunta ai contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto (14 cassonetti carrellati da 1.100 litri e 10 cassonetti da 360 litri).

Alla presenza dell’operatore si aggiungerà anche un impianto di videosorveglianza per prevenire atti vandalici.

Le due mini isole verranno posizionate in via Spalato e in viale Inghilterra (rione Bozzano).

“Si tratta di una delle azioni che l’Amministrazione Comunale sta realizzando – afferma l’Assessore Livia Antonucci – utilizzando le risorse assegnate a Brindisi dalla Regione Puglia per traguardare un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. Il Piano di azione prevede la realizzazione delle due mini isole presidiate, la fornitura di cestoni per la raccolta differenziata (già collocati) ed una campagna di sensibilizzazione e di informazione che andrà ad aggiungersi a quella a carico di Teknoservice. Si tratta di un impegno straordinario che riteniamo possa consentirci di compiere dei passi in avanti, ovviamente con la piena collaborazione dei cittadini”.