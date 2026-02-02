Aurora Brindisi-Galatina 3-0: vittoria netta al Pala Zumbo nella prima di ritorno

L’Aurora Brindisi apre il girone di ritorno con una vittoria netta e convincente.

Al Pala Zumbo, le ragazze di coach Monica Casalino superano la Magic Volley Galatina con il punteggio di 3-0 (25-7, 25-16, 25-14), confermando il buon momento dopo il successo contro San Cassiano e dando continuità a prestazioni e risultati.

La gara si indirizza fin dalle prime battute. Nel primo set l’Aurora parte fortissimo, scappa rapidamente sul 13-2 e nonostante il doppio time out richiesto dalle ospiti, mantiene un ritmo altissimo chiudendo senza difficoltà sul 25-7.

Nel secondo parziale Galatina entra in campo con un atteggiamento più combattivo e, grazie a una buona fase difensiva, riesce a restare in equilibrio nella fase iniziale. L’Aurora però accelera nuovamente (15-8), gestisce con maturità il vantaggio e, nonostante un tentativo di rientro delle avversarie, chiude il set 25-16. Da sottolineare la prova delle più giovani, con risposte positive da Vasile, De Fazio e soprattutto dalla classe 2009 Sofia De Noia, alla prima da titolare.

Il terzo set ricalca l’andamento dei precedenti: partenza bruciante delle padrone di casa (10-3), controllo del gioco e chiusura sul 25-14, con ampio spazio alle rotazioni e una gestione efficace della gara.

Soddisfatta a fine match coach Monica Casalino:

“Siamo al giro di boa ed era fondamentale ripartire da dove avevamo lasciato, con la vittoria sul San Cassiano in casa. Abbiamo affrontato una squadra giovane ma ben messa in campo e per noi era importante partire col piede giusto, anche in vista della prossima trasferta contro Torre Santa Susanna. Questa partita mi ha dato la possibilità di ruotare e dare spazio a chi durante la stagione ha giocato meno. Da sottolineare l’eccellente prestazione della giovane classe 2009 Sofia De Noia”

.

L’Aurora tornerà ora al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di dare continuità al percorso intrapreso.