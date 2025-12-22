Aurora Brindisi U19 d’Eccellenza: unica pugliese alle seconda fase nazionale

Vis 2008 Ferrara, Tezenis Verona, College Basketball Borgomanero, Stella Azzurra Roma, Basket Forlì, Derthona Basket e Dolomiti Energia Trento, saranno le avversarie che contenderanno all’Aurora Brindisi l’accesso alle finali nazionali Under 19 d’Eccellenza – Trofeo “Giancarlo Primo” – per la conquista dello scudetto giovanile, vinto nella passata stagione dall’Olimpia Milano.

La formazione dell’Aurora Brindisi allenata da coach Claudio Carone con il suo assistente Nicola Colucci ben coadiuvata dal preparatore atletico Vincenzo Battista ha conquistato il primo posto nel girone L, precedendo Catanzaro e Avellino (entrambe qualificate alla fase successiva), New Basket Brindisi, Fortitudo Francavilla e Basket Corato.

L’Aurora Brindisi sarà l’unica società a rappresentare la Puglia nella seconda fase del campionato Under 19 Eccellenza, accedendo da prima classificata al Girone Azzurro. La squadra brindisina affronterà, in un mini torneo all’italiana con gare di andata e ritorno, alcune tra le più titolate società del basket professionistico e giovanile italiano.

Un risultato che conferma la solidità e la qualità del progetto portato avanti dalla società del presidente Piero Aloisio, dalla dirigenza e dal settore tecnico, coordinato da coach Antonio Cristofaro.

Questi i giocatori protagonisti del percorso: Dimitry Stankovic, Cherif Latchede Haidara Cissè Oumane, Alessio Flores, Emanuele Pantile, Andrea Costabile, Riccardo Esposito, Pierpaolo Picardi, Andrea Paciulli, Giuseppe Sannelli, Marcello Rollo, Alex Baran Coronil, Francesco Sotera, Lorenzo Punzi e Danylo Kozachuk.