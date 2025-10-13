Aurora Volley Brindisi, esordio vincente a Galatina: 3-0 e primi tre punti in campionato

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Aurora Volley Brindisi nel campionato di Serie C femminile.

La formazione brindisina guidata da coach Monica Casalino, al debutto ufficiale sulla panchina biancoazzurra, ha espugnato il campo di Galatina con un netto 3-0 (25-21, 25-12, 25-13), mostrando carattere e una buona organizzazione di gioco.

Primo set equilibrato, con l’Aurora più intraprendente ma costretta a fare i conti con la solida difesa delle padrone di casa. Nella seconda parte del parziale, i cambi operati da coach Casalino hanno dato ritmo e concretezza, consentendo alle brindisine di chiudere avanti 25-21.

Dal secondo set in poi, l’Aurora ha preso pieno controllo del match, trovando maggiore fluidità e incisività in attacco, e imponendo il proprio gioco con decisione. I successivi due parziali si sono chiusi con punteggi netti (25-12, 25-13), a conferma della crescita e dell’intesa del gruppo.

Al termine della gara, coach Casalino ha espresso soddisfazione per l’esordio positivo:

«La prima partita non è mai semplice, soprattutto per una squadra completamente rinnovata. Dopo un avvio un po’ contratto, le ragazze hanno mostrato compattezza e voglia di fare bene. C’è ancora tanto da lavorare, ma l’atteggiamento è quello giusto».

Con questa vittoria l’Aurora Volley Brindisi conquista i primi tre punti della stagione, lanciando segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

Il prossimo impegno delle biancoazzurre sarà l’esordio al Pala Zumbo nel derby con la New Volley Torre Sabato 18 ottobre alle 18,30.