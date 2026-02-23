Aurora Volley Brindisi espugna Surbo: 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità

Prestazione di spessore per l’Aurora Volley Brindisi, che supera 3-1 la Frimarc sul campo del Pala Sport di Surbo al termine di una gara complessa, affrontata in piena emergenza e gestita con lucidità nei momenti decisivi.

Le biancazzurre si presentano senza il libero titolare e con altre due assenze nel roster, con la capitana Morgana Gallo adattata nel ruolo e un assetto inevitabilmente rivisto. Nonostante le difficoltà, l’approccio è immediatamente quello giusto: ritmo alto, ordine nella fase difensiva e grande efficacia offensiva. Il primo set si chiude con autorità (10-25).

Nel secondo parziale Brindisi mantiene il controllo, ma sul 6-10 per le brindisine arriva l’infortunio di Marianna Altavilla che complica ulteriormente il quadro. Senza alternative nel ruolo di banda, coach Casalino inserisce la centrale Colucci, al rientro dopo una lunga assenza, in posizione di laterale. Dopo un inevitabile momento di assestamento emotivo, la squadra ritrova compattezza e chiude anche il secondo set (14-25).

Nel terzo parziale Surbo reagisce, sfruttando le difficoltà legate alla formazione rimaneggiata e costruendo il break che riapre la gara. Ma nel quarto set le brindisine dimostrano maturità: set in equilibrio fino alla fase centrale, poi gestione lucida dei palloni pesanti e allungo finale per il 19-25 che vale tre punti di grande peso.

Una vittoria costruita su adattamento, coesione e responsabilità collettiva, come sottolineato dalla esperta opposta Anna Paola Greco:

“È stata la vittoria del cuore e della determinazione. Nonostante l’emergenza abbiamo dimostrato carattere e spirito di sacrificio. Sono tre punti importantissimi per il nostro campionato.”

Successo che conferma i progressi sul piano della continuità e della solidità mentale, contro un avversario che si è confermato organizzato e competitivo davanti al proprio pubblico.