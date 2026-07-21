Aurora Volley Brindisi: Nadia Russo è una nuova Dirigente della prima squadra

L’Aurora Volley Brindisi annuncia l’ingresso di Nadia Russo nello staff dirigenziale della prima squadra per la stagione 2026/27. Un arrivo di grande valore per il club brindisino, che conferma il percorso di ampliamento organico avviato nelle scorse settimane in vista di una stagione ricca di impegni.

Ex giocatrice, Nadia Russo ha intrapreso dopo l’attività agonistica un percorso formativo come allenatrice, per poi entrare nei quadri del Comitato Provinciale FIPAV di Brindisi come Segretaria Generale, incarico che ha ricoperto per vent’anni con professionalità e dedizione. Una carriera istituzionale che la rende una delle figure più esperte e conosciute del volley brindisino.

Dopo un periodo in cui gli impegni personali hanno avuto la priorità, la passione per la pallavolo l’ha riportata in campo. “Sono molto felice di tornare e di poterlo fare con una società organizzata e ambiziosa come l’Aurora. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire al miglioramento dell’organizzazione societaria.”

Soddisfazione anche in casa Aurora. “Siamo molto felici di poter annunciare l’arrivo di Nadia come nostra dirigente — dichiara il Presidente Ercole Saponaro — Nadia è una persona che conosciamo da tempo per la sua professionalità, dedizione e competenza, e il suo ingresso nello staff è parte di un percorso di crescita che l’Aurora Volley sta costruendo con determinazione in vista della prossima stagione. Volevamo un club più strutturato, con persone di valore al nostro fianco, e Nadia rappresenta esattamente questo.”

Con Nadia Russo, l’Aurora Volley Brindisi aggiunge esperienza istituzionale e conoscenza federale a uno staff che sta prendendo forma in vista del campionato di Serie C.