Aurora Volley Brindisi: sconfitta interna con Cutrofiano, tra rammarico e segnali di crescita

Nella sesta giornata del campionato di Serie C femminile, l’Aurora Volley Brindisi cade al Pala Zumbo contro il Cutrofiano Volley per 1-3; (21-25, 30-32, 28-26, 22-25), al termine di una gara intensa, combattuta e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Una sconfitta che pesa, ma che allo stesso tempo lascia spazio a elementi incoraggianti emersi soprattutto nel cuore della partita.

Fin dall’avvio del match la formazione ospite, giovane, talentuosa e reduce da quattro vittorie consecutive, ha mostrato grande aggressività, approfittando dei numerosi errori delle biancazzurre. Il primo set scivola via con qualche imprecisione di troppo, che consente a Cutrofiano di controllare l’andamento e chiudere 21-25.

La reazione dell’Aurora arriva nel secondo parziale: avanti anche di sette lunghezze, le brindisine giocano una pallavolo più fluida e incisiva, trascinate dal pubblico del Pala Zumbo. Le ospiti però non mollano, trovano continuità nella fase break e ribaltano un set rocambolesco portandolo ai vantaggi, fino al 30-32 finale.

Il terzo set è la fotografia della resilienza della squadra di coach Monica Casalino: equilibrio totale, scambi lunghi, ottima intensità e gestione delle situazioni complesse. Questa volta la lucidità premia l’Aurora, che chiude 28-26 e accorcia le distanze.

Nel quarto parziale il match rimane aperto, ma un nuovo calo di attenzione e qualche errore nelle fasi decisive permettono alle giovani salentine di prendere il largo e vincere 22-25, chiudendo l’incontro.

A fine gara, coach Monica Casalino analizza con realismo e fiducia la prestazione:

“È stata una partita di alti e bassi, ma a tratti abbiamo anche espresso un bel gioco. Eravamo a conoscenza delle insidie di questa partita perché la squadra avversaria può contare su un gruppo giovane e molto valido. Resta il rammarico per non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Non è un periodo semplice, ma la squadra è unita e sono certa che miglioreremo”.

Nonostante la sconfitta, l’Aurora resta ancora nella zona alta della classifica di un campionato che si conferma equilibrato.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 23 novembre quando le biancazzurre affronteranno in trasferta il Taviano Volley: una gara impegnativa e di grande significato dopo le ultime due uscite. L’obiettivo è chiaro: ritrovare continuità, solidità e ripartire con determinazione.