Aurora Volley Brindisi: vittoria all’esordio casalingo contro la New Volley Torre

Esordio casalingo vincente per l’Aurora Volley Brindisi, che nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile supera per 3-0 la New Volley Torre, neopromossa ma già protagonista di un ottimo avvio di stagione dopo il successo contro la Pallavolo Lecce.

Davanti al pubblico del Pala Zumbo, le ragazze di coach Monica Casalino hanno confermato i segnali positivi visti all’esordio, mostrando determinazione e capacità di reazione in una gara tutt’altro che scontata.

Il primo set si è aperto con le ospiti subito incisive, capaci di portarsi avanti di qualche punto grazie a un buon ritmo in battuta. L’Aurora, priva dell’opposta Matichecchia e con la palleggiatrice Di Paola non al meglio, ha però reagito con carattere, trovando equilibrio e solidità nel gioco. Dopo una fase di equilibrio, le brindisine hanno preso il controllo del parziale, gestendo con lucidità i momenti decisivi e chiudendo sul 25-23 dopo un finale di set ricco di emozioni.

Nei successivi due parziali la formazione di Casalino ha imposto gradualmente il proprio ritmo, pur attraversando qualche momento di calo di concentrazione. L’efficacia al servizio e una migliore distribuzione offensiva hanno consentito all’Aurora di chiudere la gara con autorevolezza, conquistando così il secondo successo consecutivo della stagione.

A fine gara, coach Monica Casalino ha espresso soddisfazione ma anche la volontà di mantenere alta la concentrazione: “Adesso dobbiamo cominciare ad alzare l’asticella, perché il tasso tecnico delle prossime avversarie sarà sempre più alto. Abbiamo ancora qualche tassello da livellare, ma siamo nei tempi giusti. Le ragazze sono state brave a reagire dopo un primo set contratto, variando colpi e traiettorie contro una squadra esperta e ben organizzata come Torre.”

Con questa vittoria, l’Aurora Volley Brindisi conferma il proprio buon momento e guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole che la stagione è appena iniziata ma che la strada intrapresa è quella giusta.