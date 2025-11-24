Aurora Volley Brindisi: vittoria di carattere a Taviano e ritorno al successo

L’Aurora Volley Brindisi torna alla vittoria e lo fa con una prestazione solida e matura sul parquet del Parco Ricchello, regolando il Taviano per 0-3 (18-25, 25-27, 18-25). Un risultato pesante, arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice e che conferma la crescita del gruppo dopo due settimane di difficoltà.

La partita si è aperta con un primo set molto equilibrato almeno fino al 18-18 quando le brindisine, sfruttando anche qualche errore delle avversarie, sono riuscite a imprimere la svolta decisiva per vincere il parziale.

La vera battaglia, però, si è consumata nel secondo set, quando il Taviano, approfittando di un momento di sbandamento delle biancazzurre, ha preso il largo portandosi fino a +7. L’Aurora, lontana dall’arrendersi, ha costruito una delle reazioni più significative della sua giovane stagione: punto dopo punto, la squadra è tornata in partita, ribaltando l’inerzia e vincendo ai vantaggi 25-27.

Il terzo set ha poi confermato la solidità della formazione brindisina, brava nel finale a contenere i tentativi di rimonta delle padrone di casa e a chiudere la sfida senza ulteriori sbandamenti.

A fine gara la Coach Monica Casalino ha espresso una certa soddisfazione: “È stata una gara dove per lunghi tratti abbiamo espresso al meglio il nostro gioco, con un calo mentale nel secondo set dove grande merito va alla squadra avversaria. Faccio i complimenti alle mie ragazze per la reazione: essere sotto di sette punti per tutto il set e riuscire a recuperare e chiudere è prova di una forza di squadra importante.

È una vittoria voluta e costruita dopo una settimana intensa di lavoro. Non era facile, perché Taviano è una squadra ostica e su un campo difficile. Ora testa alla prossima, senza abbassare la guardia.”

Con questo successo, l’Aurora Brindisi rilancia le proprie ambizioni e guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato in programma sabato 29 novembre al Pala Zumbo contro il Lecce Pallavolo.