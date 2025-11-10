Aurora Volley, stop nel derby di Oria: servirà ripartire subito

Si interrompe la striscia positiva dell’Aurora Volley Brindisi, sconfitta 3-0 (25-18, 25-22, 25-16) sul campo del Volley Oria in una serata difficile per le biancazzurre.

Un derby che si preannunciava intenso e che ha confermato il valore dell’avversario, bravo a sfruttare il fattore campo e a mettere in difficoltà la formazione brindisina, apparsa meno brillante del solito e penalizzata da numerosi errori in fase di impostazione e finalizzazione.

Nonostante una seconda frazione più equilibrata, la squadra della coach Monica Casalino non è riuscita a trovare il ritmo e la lucidità che l’avevano contraddistinta nelle prime giornate di campionato.

Al termine della gara, il Vicepresidente Daniele De Leonardis ha commentato:

“È stata una partita deludente, non siamo mai riusciti a esprimere il nostro gioco come sappiamo fare. Merito anche delle avversarie, che hanno disputato una grande gara. Spero che questa delusione possa trasformarsi in un’occasione per rafforzare il gruppo e spingerci a voltare subito pagina.”

L’Aurora resta nella parte alta della classifica, ma adesso in compagnia del Cutrofiano e dietro a San Cassiano e Trepuzzi, e guarda già al prossimo impegno, determinata a trasformare questa battuta d’arresto in un punto di ripartenza.

Prossimo appuntamento: sabato 15 novembre alle 18:30 al Pala Zumbo di Brindisi, dove le ragazze di Monica Casalino affronteranno proprio il Cutrofiano Volley, formazione in grande forma reduce da quattro vittorie consecutive.