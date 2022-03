AUTISMO – DA BRINDISI PARTE UN FORTE GRIDO DI DOLORE

Autismo: da Brindisi parte un forte grido di aiuto

Nell’ambito delle iniziative per la giornata mondiale sulle patologie dello spettro autistico, si e’ tenuta nel pomeriggio una manifestazione a cui hanno preso parte le scuole che hanno aderito all’evento, l’Istituto Comprensivo Casale, il “Morvillo-Falcone” e l’Istituto Alberghiero “Pertini”, le associazioni di volontariato che sostengono le famiglie nel difficile percorso di crescita dei figli autistici, le istituzioni locali, l’Asl e tutti coloro che hanno a cuore questo problema. C’e’ necessit√† di lavorare in rete per essere vicino alle famiglie. Per il Comune di Brindisi era presente l’assessore ai Servizi sociali, Isabella Lettori.