AUTISMO E AMICIZIA

Il progetto dell’ associazione Coloriamo il Mondo A.P.S Ets in collaborazione con Fondazione San Giorgio, ha preso il via in occasione del 2 aprile giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ autismo ma che proseguirà per tutto il mese di aprile e, dopo la pausa estiva, riprenderà con la riapertura delle scuole.

Il Progetto ha come obiettivo l’ inclusione sociale dei ragazzi autistici all’ interno di una comunità di loro coetanei. La scuola rappresenta il luogo ideale dove ciò può accadere nella maniera piu naturale e per questo la prima fase del progetto prevede un incontro/confronto fra i ragazzi e la dott. ssa Federica Fonseca psicologa delle età evolutiva BCBA© in cui non solo si parlerà di autismo ma, soprattutto, di neurodiversita’ e di come riuscire ad accorciare le distanze che spesso la poca conoscenza crea.

DIFFERENTI NON INFERIORI è il punto di partenza.

Obiettivo finale del percorso è quello di creare spazi, interessi e momenti condivisi passando da una maggiore consapevolezza sull’ autismo.

” Con Fondazione San Giorgio in occasione del 2 aprile abbiamo ritenuto che un percorso di consapevolezza sull’ autismo dovesse interessare anche le nuove generazioni, troppo spesso non coinvolte in questi progetti, tenute al margine di quella conoscenza e consapevolezza che riteniamo, sbagliando, debba essere riservata agli adulti come se il loro apporto non fosse essenziale nel processo di inclusione del compagno autistico invece il coetaneo è fondamentale. .

Abbiamo incontrato ragazzi che hanno partecipato con interesse e hanno dato vita a momenti di riflessione e dibattiti vivaci e costruttivi” (Monica Contessa presidente Coloriamo il Mondo A.P.S Ets)

Le scuole interessate ci possono contattare tramite il numero telefonico presente sulla pagina Facebook di Coloriamo il Mondo per calendarizzare le date per l’ anno scolastico 2023/2024.

Coloriamo il Mondo A.P.S Ets

Fondazione San Giorgio