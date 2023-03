AUTISMO, “GIORNATA IN BLU”: PRESENTATE LE INIZIATIVE DEL 31 MARZO

Questa mattina nell’aula consiliare della Provincia di Brindisi si è svolta la conferenza stampa per presentare la “GIORNATA IN BLU” che si terrà il prossimo 31 marzo, anticipando la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile. Un’occasione per accendere i riflettori su un tema importante che riguarda sempre più famiglie.

L’evento è promosso dall’Istituto Professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi, sede dello Sportello per l’Autismo “Blue Heart”, d’intesa col neocostituito Tavolo Provinciale per l’Autismo, con il supporto di Socioculturale Puglia e l’associazione culturale “Le Colonne”.

Sarà un pomeriggio ricco di eventi quello di venerdì 31 marzo che coinvolgerà tutti gli attori: le famiglie, le scuole, gli enti territoriali. La volontà è proprio quella di fare un fronte unico per abbracciare tutte le disabilità e focalizzarsi sul tema dell’inclusione a 360 gradi.

Si partirà alle ore 16.30 nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi con il convegno dal titolo “Giornata in blu: tavolo per riflettere e informare”.

Al termine della conferenza si terrà la “Camminata Blu” con partenza alle ore 19.00 da Piazza Santa Teresa: gli studenti delle scuole del territorio che partecipano all’iniziativa percorreranno le vie del centro storico facendo delle piccole soste nei pressi dei monumenti più rappresentativi che, per l’occasione, saranno illuminati di blu. Durante queste soste i ragazzi si esibiranno in diverse performance per manifestare la loro attenzione nei confronti dell’autismo. Il percorso terminerà sul Lungomare Regina Margherita con l’apertura straordinaria della Collezione Archeologica “Faldetta”.

Il programma dettagliato dell’evento verrà fornito nei prossimi giorni.

Alla conferenza stampa odierna hanno partecipato la dott.ssa Antonia Baccaro, consigliere delegato Politiche di Welfare; dott.ssa Irene Esposito, Dirigente scolastico “Morvillo Falcone”; Antonio Calabrese, Coordinatore Tavolo Provinciale per l’Autismo; Alessandro Nocco, referente Socioculturale Puglia; dott.ssa Anna Cinti, referente Associazione “Le Colonne”.