AUTISMO – IL 2 APRILE INIZIATIVA DEL ROTARY VALESIO SU “AUTISMO: INIZIATIVE PER ORIENTARSI”

In occasione della giornata mondiale sull’autismo, un incontro in cui si confronteranno medici, associazioni ed istituzioni presso l’auditorium del Museo Ribezzo.*

Nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Rotary Club Brindisi Valesio conferma il proprio impegno per la tutela della salute infantile e rinnova il patto di servizio con il territorio con un evento dedicato alla delicata tematica della neurodiversità.

Sabato 2 aprile, presso l’auditorium del Museo Ribezzo, in Piazza Duomo, si terrà un incontro dal titolo ‘Autismo: coordinate per orientarsi’, durante il quale si parlerà delle sindromi dello spettro autistico sia sotto il profilo strettamente medico scientifico, che dal punto di vista dei riverberi psico-sociali che esse comportano.

L’evento avrà inizio alle ore 9.30 e, dopo i saluti istituzionali alla presenza del Sindaco Riccardo Rossi, del Prefetto dott.ssa Carolina Bellantoni, di Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale e dell’architetto Emilia Mannozzi, direttrice del Museo Ribezzo, il presidente del club, Ing. Teodoro Muscogiuri, introdurrà gli autorevoli ospiti dell’incontro.

Interverranno il dott. Antonio Trabacca, responsabile scientifico dell’Irccs E. Medea di Brindisi, insieme all’equipe ‘autismo’ del medesimo centro; la dottoressa F. Valzano del centro riabilitazione ‘La nostra famiglia’; la dottoressa Elena De Lorenzis, presidente Angsa Brindisi; l’assessore ai servizi sociali, Isabella Lettori, e la presidente della commissione pari opportunità, Anna Maria Calabrese, per il Comune di Brindisi.

Coordinerà l’evento il dott. Mimmo Consales, mentre le conclusioni saranno affidate all’Avv. Silvia Rosato, assistente del Governatore rotariano di Puglia e Basilicata.

Il presidente del Rotary club Brindisi Valesio, Teodoro Muscogiuri, esprime sincera gratitudine a tutti coloro che, con la loro disponibilità, hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, in particolar modo alla direttrice del polo biblio-museale, Emilia Mannozzi, che ospiterà l’evento nei locali del museo Ribezzo, confermando, ancora una volta, il profondo legame di amicizia e stima che legano il club alla città di Brindisi.