Autismo: Imminente apertura a Mesagne di una Comunità Socioriabilitativa per persone con autismo. Primo centro in provincia di Brindisi.

Nella giornata di ieri, con specifica Delibera della Giunta Regionale, è stato incrementato il fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate per l’autismo di cui al RR n. 9/2016 di circa 2.700.000; ciò permetterà, a nuovi centri dedicati ad erogare livelli essenziali di assistenza alle persone con autismo, di iniziare la propria attività già dal 1 luglio 2024. Il lavoro svolto in commissione sanità e nel consiglio regionale in questi anni, grazie anche al contributo straordinario e fondamentale del Dr. Antonio Calabrese, consulente della terza commissione sul tema dell’autismo, dunque, continua a dare i suoi frutti; infatti, oltre al contributo sanitario per l’autismo di 5.000 euro annui, utile a sostenere le famiglie che si rivolgono a centri privati deliberato nel luglio 2023 – in corso di imminente modifica – , aprono nuovi centri specializzati per l’autismo ai sensi del regolamento regionale. Sono sette, in tutta la regione Puglia, le nuove strutture che beneficeranno del provvedimento sopracitato, fra queste la Comunità socioriabilitativa “Domus Ada” di Mesagne. Ovviamente il nostro impegno continuerà nei prossimi mesi con l’obiettivo di dotare il nostro territorio di altre strutture riabilitative specializzate per l’autismo tenendo in debita considerazione tutti i suggerimenti provenienti dagli organi regionali e dal tavolo regionale per l’Autismo.

Il Presidente della terza commissione sanità Puglia

Mauro Vizzino