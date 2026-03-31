Autismo, l’Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino promuove il Tavolo di Coordinamento: istituzioni e territorio uniti per risposte concrete

San Pancrazio Salentino – Si svolgerà mercoledì 1 aprile 2026 la Giornata per la consapevolezza dell’autismo “Insieme nel Blu”, iniziativa realizzata dal Comune di San Pancrazio Salentino, con il pieno sostegno del Sindaco Dott. Edmondo Moscatelli e dell’Amministrazione comunale e promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali, l’Arch. Mimma Maggiore.

Cuore dell’iniziativa è il Tavolo di Coordinamento comunitario sull’autismo che si riunirà alle ore 15:30 c/o la Biblioteca del Centro Polifunzionale- area Mercatale, momento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale come strumento istituzionale di governance territoriale, capace di mettere in rete Comune, Regione, Provincia, ASL, Ambito territoriale sociale, scuola, professionisti ed enti del terzo settore, con l’obiettivo di costruire risposte integrate e concrete ai bisogni delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Il Tavolo di Coordinamento rappresenta un luogo stabile di confronto e proposta, nel quale le diverse istituzioni operano in modo sinergico per superare la frammentarietà degli interventi e rafforzare la presa in carico multidisciplinare, la continuità dei percorsi educativi, sanitari e sociali e il sostegno alle famiglie lungo tutto l’arco di vita.

Nel corso del convegno pomeridiano che si terrà alle ore 17:00 sarà presentata la sintesi del lavoro svolto dal Tavolo, evidenziando il valore di un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla responsabilità condivisa, in grado di tradurre le politiche pubbliche e le normative esistenti in azioni strutturate, servizi accessibili e obiettivi misurabili.

“Insieme nel Blu” si configura così come un atto istituzionale e comunitario, che valorizza l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una visione inclusiva e nel rafforzare il ruolo del Tavolo di Coordinamento quale leva strategica per una programmazione territoriale efficace sul tema dell’autismo.