Auto a folle velocità nel rione Bozzano. Cosa si aspetta ad intervenire?

Prima o poi succederà qualcosa di molto grave. Ne sono convinti i cittadini di Brindisi che risiedono nel rione Bozzano, anche sulla scorta del fatto che le segnalazioni fatte fino ad oggi non hanno sortito alcun effetto.

Il riferimento è alle auto che, durante la notte, percorrono i centralissimi viale Gran Bretagna e via Germania a folle velocità per poi dar vita a delle rumorosissime frenate una volta arrivati alla fine della strada. Si tratta di arterie centrali del quartiere dove abitano centinaia di famiglie e dove è facile che ci sia più di qualcuno che esce di buon’ora per andare a lavoro o si ritiri proprio nel cuore della notte. Certo, il quartiere è spesso presidiato dalle forze dell’ordine, ma fino ad oggi non si è riusciti a cogliere con le mani nel sacco gli autori di queste bravate che mettono a repentaglio la vita di tantissima gente. Ed è un rischio anche lasciare in sosta le auto, visto che prima o poi qualcuno potrebbe andare a sbattere.

Possibile che non si riescano ad individuare gli autori di queste corse? Possibile che non siano stati visionati i filmati delle telecamere delle attività commerciali presenti in zona? Bisogna necessariamente attendere che accada qualcosa di grave prima di affrontare il problema con la dovuta determinazione?

A lanciare queste grida di aiuto sono i cittadini che non hanno altro modo di farsi sentire se non segnalare quanto accade nel quartiere anche attraverso organi di informazione come il nostro.

E speriamo che questa sia la volta buona per giungere ad una soluzione del problema.





