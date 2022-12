Era sotto gli effetti di alcool e sostanze stupefacenti il neopatentato ventenne che ieri sera, alla guida di una Fiat Panda, è andato a sbattere violentemente contro un pilastro del cavalcavia che sovrasta l’incrocio della morte, alle porte di Brindisi. Lo stesso, così come gli altri quattro occupanti l’autovettura, è ricoverato in ospedale per le conseguenze dello stesso incidente e più di qualcuno tra i soccorritori conferma che se non c’è scappato il morto è solo per un miracolo.