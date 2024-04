Auto contromano sulla SS 379: scontro frontale e tre feritiPer l’ennesima volta

Per l’ennesima volta la strada statale che collega Brindisi con bari è teatro di un grave incidente stradale provocato dalla disattenzione. Si è verificato in nottata nei pressi dello svincolo per Pantanagianni, in territorio di Carovigno. Il conducente di una Lancia Y si è trovato di fronte una Fiat Punto che viaggiava contromano sulla stessa corsia di marcia, in direzione Bari. L’impatto è stato inevitabile ed ha visto coinvolta marginalmente anche una terza autovettura con al seguito una roulotte. Sono rimaste ferite in maniera seria tre persone, una delle quali è rimasta incastrata nelle lamiere della Lancia Y. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che poi hanno affidato il ferito al personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.