incidente stradale sulla strada provinciale Ostuni-Martina Franca, in contrada Certosa. Una autovettura Toyota Yaris, per cause in corso di accfertamento, è finita fuori strada e si è capovolta. La conducente ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata nell’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto i vigili del fuoro, il personale del 118 e la polizia locale di Ostuni.