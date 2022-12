Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta ieri sera, alle 22.30, sulla strada provinciale 50 per Villa Castelli per un incidente stradale. Un’auto è uscita fuori strada per cause ancora da stabilire. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo dal veicolo e insieme al 118 hanno prestato le prime cure. Poi il ferito è stato trasportato in ospedale al Perrino di Brindisi in codice rosso.