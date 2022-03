AUTO IN FIAMME A SAN PIETRO ED A CELLINO

Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigilidel fuoco è intervenuta verso le 22.00 nel comune di San Pietro Vernotico per un incendio auto. Giunti sul posto i vigili hanno provveduto allo spegnimento di un’Alfa 147 e di un furgone posteggiato vicino. Danni da fumo anche alla facciata di una palazzina. Sul posto anche un autobotte dei vvf,. Appena conclusi lo spegnimento e la messa in sicurezza dei luoghi, la squadra con autobotte a seguito si è spostata a Cellino San Marco in via Mazzini per l’incendio di un’altra auto; anche in questo caso si provvedeva allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi,. Sul posto anche i carabinieri.