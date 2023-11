Auto in fiamme a San Vito dei Normanni. E’ accaduto in nottata in via Pecoraro ed ha interessato una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno spento l’incendio ed hanno messo in sicurezza la zona. Le indagini sull’accadutyo vengono effettuate dai carabinieri della compagnia di San Vito.