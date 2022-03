Una autovettura Renalult Twingo, alimentata a benzina ed a gas, è andata a fuoco nel pomeriggio in via Salerno, nel centro abitato di Latiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, impedendo che le stesse interessassero anche altre autovetture.

Nel momento in cui si è sviluppato l’incendio l’auto era in marcia, ma il conducente è riuscito a portarsi in salvo.