Auto in fiamme, sfiorata la tragedia – Sap: un plauso ai colleghi delle Volanti

Appena scoccate le tre di questa notte, quando una delle pattuglie sul

territorio di Brindisi, nella sua attività di controllo del territorio, nota in

lontananza, verso la zona del quartiere Sant’Elia, un forte bagliore di

colore rosso che fa presagire un incendio già abbondantemente avanzato.

Sul posto, all’incrocio tra Via Sant’Elia e Via Dalbono, tre auto in fiamme.

L’incendio aveva avvolto l’ingresso dello stabile, limitando l’unica via di

fuga per tutti gli inquilini della palazzina.

Ciononostante i poliziotti arrivati sul posto, dopo aver sfondato un varco

d’accesso, sono riusciti a portare in salvo l’inquilina dell’appartamento del

primo piano, in evidente stato confusionale ed agitata, un’altra anziana

bloccata al quarto piano.

Minuti concitati di attesa prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, nei quali

venivano fatti evacuare tutti i 19noccupnìanti l’edificio (tra cui anziani e

un neonato).

Ai 3 operatori di polizia, successivamente soccorsi dal 118, ai quali sono

stati prognosticati 6 giorni ciascuno di assoluto riposo, per disintossicarsi

delle forti inalazioni di fumi che hanno diminuito le facoltà respiratorie.

Un breve racconto nel quale, al di là della operatività evidenziata dai

colleghi poliziotti, va tutta la nostra riconoscenza per l’alto grado di

preparazione e di quella relativa “incoscienza” che, in queste situazioni,

riesce a sormontare la paura che si tramuta in coraggio che a sua volta ha

portato a salvare vite umane.

Questa è la POLIZIA DI STATO.

Bravi ragazzi.

Un grande abbraccio, e ritornate presto, perché la città di Brindisi ha

bisogno di Voi.

Il Segretario Regionale

SAP-PUGLIA

Francesco Pulli