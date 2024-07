Auto in mare a due passi da Palazzo Montenegro. Il proprietario: “E’ colpa mia, ma chi aveva rimosso i blocchi?”

Momenti di panico nel primo pomeriggio sul lungomare di Brindisi quando alcuni passanti hanno visto che una autovettura Bmw 218 stava procedendo direttamente verso il mare. In un primo momento, infatti, non era chiaro se all’interno ci fosse qualcuno, ma per fortuna il veicolo era stato lasciato in sosta dal proprietario, sia pure senza aver tirato il freno a mano.

Il fatto è avvenuto nei pressi di Palazzo Montenegro, a pochi passi dall’abitazione del Prefetto di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto e si sta organizzando il recupero del veicolo dai fondali del porto interno. Il proprietario dell’auto era sul posto, ma quando si è accorto della disattenzione ormai la sua Bmw era già in mare.

Ma è proprio la vittima di questo episodio a chiamare in causa il Comune in quanto le barriere di limitazione del tratto pedonale del lungomare erano state inspiegabilmente rimosse. In caso contrario, infatti, il veicolo avrebbe fermatola sua corsa sui cubi di marmo.