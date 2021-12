I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Francavilla Fontana, in un passaggio a livello sulla via per Grottaglie. Un anziano alla guida di una Opel Agila è rimasto bloccato tra le due sbarre di un passaggio a livello. I vigili si sono recarti sul posto e nel frattempo hanno allertato la polizia ferroviaria e i carabinieri di Francavilla. Per fortuna sai è risolto tutto con un grande spavento per il conducente.