Strano incidente questo pomeriggio al quartiere Bozzano. Un’auto ha sfondato i locali del distributore di benzina presso la rotatoria del cinema Andromeda. Il conducente, in evidente stato confusionale, e’ stato trasportato in Ospedale. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’Ordine. Sul posto i vigili del fuoco.