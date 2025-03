Autonomia differenziata. Convegno organizzato da Brindisi 2089

“Gli effetti sul territorio degli interventi della Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata”. Questo e’ stato il tema affrontato nel pomeriggio, presso la Provincia di Brindisi, in un convegno organizzato dalla neonata associazione Brindisi 2089, in collaborazione con UniSalento. Hanno relazionato illustri esponenti giuridici e docenti di UniSalento, tra cui due componenti della Commissione nazionale sui Livelli essenziali di Prestazione, come il prof. Vincenzo Tondi della Mura e il prof. Pierluigi Portaluri. Ha introdotto la professoressa Maurizia Pietro, docente di Diritto Costituzionale Comparato. Ha presieduto il prof. Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche UniSalento. Presenti tanti soci e simpatizzanti della neonata associazione presieduta dal prof. Gioacchino Marangio. Tra i partecipanti tanti personaggi famosi tra cui gli ex cestisti Roberto Cordella e Chicco Fischetto, poi Elio De Pace, Vittorio Riina, i consiglieri comunali Roberto Quarta, Diego Rachiero, Lino Luperti, Riccardo Rossi e Francesco Cannalire. L’obiettivo dell’associazione e’ coinvolgere chi ha avuto tanto dal territorio e chi si e’ realizzato fuori Brindisi per le proprie capacità. E’ stata una discussione sulla proposta di legge dell’Autonomia differenziata scevra da ogni coinvolgimento politico e ideologico, puntando su dati tecnici e valutazioni oggettive sui pro e i contro.