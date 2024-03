Autonomia differenziata – lunedì iniziativa a Brindisi del M5S

Lunedì pomeriggio 11 marzo 2024 alle ore 18 si terrà a Brindisi presso il Bastione San Giorgio un evento per rimarcare e far conoscere ai cittadini tutti la gravità del progetto di legge sull’Autonomia differenziata regionale presentato dal governo Meloni ed in corso di discussione ed approvazione. Parleranno il senatore e vicepresidente nazionale del M5S Mario TURCO , l’onorevole e coordinatore regionale Leonardo DONNO, la presidente del Consiglio comunale di Ostuni, Valentina PALMISANO , il coordinatore provinciale Salvatore GIULIANO, il consigliere comunale di Brindisi, Roberto FUSCO, e il rappresentante del gruppo territoriale di Brindisi, Ruggiero VALZANO.

Il Movimento 5 Stelle ad ogni livello, dal nazionale al territoriale, come testimoniato dai partecipanti al dibattito, è impegnato al massimo per contrastare questo scellerato progetto che, se attuato, getterà nel caos l’intero Paese, trasformandolo in un Paese Arlecchino, con ogni regione che avrà una regolamentazione diversa in quasi tutti i settori, con gravissimi danni per i cittadini,sia sul piano dei servizi sociali e del welfare e dell’istruzione, che sul piano dell’economia e della gestione delle infrastrutture.

Il Movimento 5 Stelle dice ‘NO’ a divisioni e a disuguaglianze, e difende l’unità del nostro Paese.

MoVimento 5 Stelle